Calciomercato Perugia, Falzerano carico e pronto: "Emozionato per l'esordio"

Il neo acquisto del Perugia Marcello Falzerano si è presentato alla stamapa a ai tifosi ed ha raccontato di se e del perchè abbia scelto il Grifo per ricominciare a sognare in grande. "Questa società mi ha dato fiducia e da subito ha creduto in me e nelle mie potenzialità "ha esordito "Perugia è una piazza dove ci sono stimoli e ambizioni, ed è quello che mi serviva. Ho vissuto il tifo biancorosso da spettatore ed ora non vedo l'ora di viverlo in prima persona".

Esordio. Sabato sarà allora sarà il suo giorno perchè il campionato riprenderà il via con la gara interna contro il Brescia. "Sarà una grandissima emozione scendere in campo con questa maglia addosso. Non voglio pensare a come giocheremo ma concentrami molto sull'aspetto fisico e tattico".

Perugia. Oltre la piazza carica a Falzerano è piaciuto ciò che il Grifo esprime in campo, grazie anche al tecnico. " Mi è sempre attratto il modo di giocare di questa squadra, sempre votato all'attacco. Sapevo, attraverso il mio procuratore, che stavano cercando un giocatore dinamico e di qualità in mezzo al campo e mi sono sentito molto adatto per il ruolo".

Caratteristiche. Falzerano è quel giocatore che mancava alla rosa perugina. "A livello fisico sono pronto e sto molto bene. Ho sempre giocato come mezzala destra anche se Zenga mi ha fatto spesso giocare come esterno. So adattarmi e sono a ompleta disposizione di mister Nesta".

Ex squadra. Falzerano ci tiene anche a salutare i suoi ex compagni di squadra. "A Venezia ho passato due anni straordinari, mi sono lasciato benissimo con i tifosi e conserverò sempre bellissimi ricordi. Ma adesso sono qua e voglio fare bene con questa maglia" ha concluso.