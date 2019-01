Calciomercato Perugia, nuovo colpo del Grifo: Falzerano è biancorosso

La società perugina va di fretta e in questi primi giorni di mercato ha messo sul piatto a Nesta un altro tassello per il girone di ritorno. Si tratta di Marcello Falzerano, centrocampista che arriva dal Venezia, e che si lega al club di Pian di Massiano per le prossime tre stagioni e mezzo. Un arrivo a titolo definitivo dunque a fronte di un indennizzo di circa 300 mila euro più un eventuale bonus in caso di promozione in serie A.

Chi è. Falzerano nasce a Pagani nel 1991 nel 2008 approda nella Primavera della Salernitana ma dopo il fallimento di quest'ultima viene tesserato dal Chievo che lo gira ad Avellino. Dopo vari giri approda nel 2013 ad Ascoli ma poi passa, vista la disagiata situazione societaria della società marchigiana, al Gubbio. Nelle stagioni succesisve milita nella Pistoiese e nel Bassano in Lega Pro. Dopo una buona stagione con i giallorossi viene notato dal Venezia che lo acquista nel mercato di gennaio 2017. Con i lagunari conquista la Coppa Italia di categoria e la promozione in serie B. Il campionato successivo sempre con il Venenzia arriva ai play-off e si conferma come il miglior centrocampista della categoria. Quest anno invece decide di chiudere il sodalizio con la società di mister Tacopina e di accasarsi a fortuna in cerca di un 'altra chance dove risultare determinante.