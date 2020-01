Calciomercato, Perugia: salta lo scambio last-minute Buonaiuto-Piccinocchi con l'Ascoli

Un'operazione sfumata sul gong del calciomercato inverbale (ore 20 del 31 gennaio) per il Perugia, che avrebbe ceduto Buonaiuto all'Ascoli in cambio del 24enne centrocampista Piccinocchi Mario Piccinocchi (24), milanese e cresciuto nel Milan in campo quest'anno 11 volte in B con i marchigiani. Secondo 'Sky Sport' i due club non sono riusciti a spedire in tempo via mail alla Lega tutta la documentazione necessaria dopo aver trovato l'accordo solo a ridosso della chiusura ufficiale delle operazioni. Un altro trasferimento sfumato dunque per Buonaiuto, che la scorsa estate aveva rifiutato un sostanzioso pluriennale dall'Entella per giocarsi le sue carte con il Grifo proprio come dovrà fare anche ora, cercando di convincere Cosmi a dargli spazio.