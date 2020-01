Calciomercato, il Perugia si prepara al rush finale: ecco le strategie di Goretti...

Nel giorno di San Costanzo non è molto il tempo a disposizione di Roberto Goretti per festeggiare il patrono di Perugia. Chiusi il prestito dell'esterno rumeno Benzar dal Lecce e l'ingaggio dello svincolato difensore serbo Rajkovic, il direttore tecnico perugino continua infatti a lavorare preparandosi al rush finale della finestra invernale di calciomercato che chiuderà tra due giorni (venerdì 31 gennaio alle ore 20). L'obiettivo è quello di consegnare a Cosmi almeno un altro rinforzo a centrocampo e di sfoltire una rosa da cui oltre a Balic (secondo 'Sky Sport' sul regista croato in prestito dall'Udinese c'è il forte pressing del Livorno) potrebbero uscire altri grifoni, alcuni un po' a sorpresa. Ecco le strategie del Grifo...