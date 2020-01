Calciomercato, Perugia: Rajkovic preferisce i rubli e dice no al Grifo

Colpo di scena in casa Perugia, dove sfuma l'arrivo di Slobodan Rajkovic quando sembrava in dirittura di arrivo. Il 30enne difensore serbo, inseguito per settimane da Roberto Goretti, si è presentato ieri (9 gennaio) a Pian di Massiano per le visite mediche e si attendeva solo l'annuncio della sua firma con il Grifo, ma il centrale svincolatosi la scorsa estate dopo il fallimento del Palermo ha chiesto ancora tempo per valutare altre offerte. E alla fine proprio una di queste offerte, arrivata dalla Russia, lo avrebbe convinto a rifiutare la corte del Perugia (proposto un corposo contratto di due anni e mezzo) che ora dovrà cambiare i suoi piani e cercare un altro rinforzo per la retroguardia del 'nuovo' tecnico Serse Cosmi. Potrebbe tornare ora in auge il 22enne cileno Francisco Sierralta dell'Udinese, a cui il Grifo potrebbe dare indietro il regista Balic, mentre per il centrocampo non è tramontata la pista che porta al 31enne centrocampista Matteo Scozzarella che è in uscita dal Parma ma resta per il momento in finestra aspettando una squadra che gli consenta di restare in Serie A.