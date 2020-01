Calciomercato, Perugia: Oddo esonerato. E rispunta Cosmi....

Dopo giorni di attesa e le tante voci che si sono rincorse è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Massimo Oddo da parte del Perugia: “Il club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff - si legge nella note ufficiale del club - per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera". La notizia del divorzio dall'allenatore pescarese prelude all'annuncio del nuovo tecnico nelle prossime ore, ma quando Stefano Colantuono sembrava ormai a un passo dalla panchina del Grifo (venerdì 3 gennaio le parti avevano avuto un proficuo 'faccia a faccia' a Fiano Romano) incontrato il presidente e il direttore tecnico a FIano Romano - a tornarci dovrebbe invece essere un altro ex grifone, il preferito dei tifosi che in questi giorni si sono scatenati sui social. Alla fine a spuntarla dovrebbe infatti Serse Cosmi e secondo 'Sky Sport' "l'accordo è stato trovato dopo un incontro segreto avvenuto venerdì pomeriggio dove Cosmi ha convinto la società in maniera definitiva".

Massimo Oddo è stato sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

⠀

La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina biancorossa e gli augura il meglio per il futuro. pic.twitter.com/zOWKqcwSHI — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) January 4, 2020