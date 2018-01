Calciomercato, Nicola Leali approda al Grifo: "Mai avuto dubbi di venire a Perugia"

Finalmente il portiere Nicola Leali è sbarcato a Perugia mettendo nero su bianco la sua permanenza al Grifo. L'estremo difensore, classe 1993, di proprietà della Juventus ha firmato un contratto che prevede un prestito fino al termine della stagione corrente con obbligo di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo. Una telenovela che ha tenuto banco a lungo in questo ultimo mese e che si è finalemente concretizzata. "Arrivo a Perugia con tanta voglia dfi fare bene e spero di inserirmi in tempiu brevissimi nei meccanismi della squadra" ha detto il neo grifone "Ho visto queste ultime due partite ed ho fatto un allenamento con i miei compagni. Adesso sta a me cercare di integrarmi al meglio".

Impressioni. Leali ha visto i suoi vincere due gare e giocare anche piuttosto bene. Che idea si è fatto della squadra e del campionato , visto anche che giocava all'estero? "Ho sempre seguito la serie B e penso che dovrermo mantenere l'attenzione molto alta cercando di migliorare perchè questo campionato è molto complicato e lungo. Dove possiamo arrivare? Pensiamo partita per partita e poi vedremo ad aprile dove saremo arrivari".

Come fare bene. Il Grifo resta al momento sospeso e le prossime gare diranno molto del suo futuro. Nel senso di poter aspirare a qualcosa di importante o cercare una salvezza tranquilla. "Nelle ultime partite la squadra ha fatto molto bene la fase difensiva e ha retto nelle difficoltà. Queste due caratteristiche sono fondamentali in serie B, perchè l'equilibrio garantisce conitnuità in campionato che serve per andare lontano".

Curriculum. Leali ha alle spalle esperienze importanti. Ha, infatti, collezionato finora 91 presenze in Serie B a cui va aggiunta una presenza nei Playoff di Serie B con lo Spezia contro il Modena e 62 presenze in Serie A. Ha giocato con la maglia della Nazionale U16, U17,U18, U19, U20 e U21 per un totale di 28 presenze in azzurro. "Sono molto contento di essere qua e per questo, oltre che fisicamente, sto bene anche mentalmente. Da quando è inizata la trattativa ho sempre spinto per essere qua per il blasone e la storia di questo club. Non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta". ha dichiarato "Che tipo di giocatore sono? Penso di saper comunicare bene con la difesa e di stare bene tra i pali. Sono abbastanza tranquillo e non il classico portiere un po' pazzerello. Spero di restare qui a lungo perchè cambiare sempre non è facile per il ruolo di portiere. Di certo posso dire anche che le mie esperienze estere mi hanno aiutato a crescere e affrontare le difficoltà che ho incontrato soprattutto in Belgio".

Erede di Buffon. Venendo dalla Juveuntus Leali è stato sempre additato come il successore del portierone bianconero mai però del tutto sbocciato. Come ha vissuto tutto questo? "Non ho mai fatto caso a questo. Io voglio essere Leali e basta con le mie qualità. Lui è un'altra cosa, è la storia dei portiere italiani" ha concluso.