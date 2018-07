Calciomercato Perugia, il nuovo colpo arriva dal Milan: preso Gian Filippo Felicioli

Il Perugia ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro Gian Filippo Felicioli. Il giovane, nato a San Severino Marche nel 1997, arriva via AC Milan e resterà in biancorosso a titolo temporaneo fino alla fine della stagione. Il ragazzo è già in ritiro insieme al resto della squadra da qualche giorno ed a completa disposizione del tecnico Nesta.

Chi è. Felicioli è un terzino molto duttile che vanta anche buoni doti di assit-man tanto da poter essere schierato anche come esterno di centrocampo. Per quanto riguarda la sua carriera il neo grifone ha mosso i primi passi nelle giovanili della Folgore Castelraimondo, per poi passare al Camerino e alla Maceratese. Proprio in quest ultima squadra viene notato da Galli e portato nel 2011 al Milan continuando il suo percorso nel settore giovanile. Nella stagione 2014/2015 viene aggregato in prima squadra e fa il suo debutto nella massima serie il 3 maggio 2015 subentrando all'84esimo minuto a Giacomo Bonaventura nella gara persa per 3-0 contro il Napoli. Nel 2016 viene ceduto all'Ascoli dove resta per tutta la stagione. Torna in rossonero ma viene girato al Verona dove mette a segno 6 presenze. Compie anche tutta la trafila delle Nazionali dall'Under 15 fino all'Under 21.

Mercato. Per quanto riguarda il resto delle operazioni la società si riserverà qualche giorno per decidere e lo farà fino alla prossima settimana. Sul taccuino restano i nomi di Pektovic e Bandinelli che il club umbro vorrebbe rinconfermare. Operazioni però ferme in attesa di qualche cenno da parte degli stessi giocatori che hanno anche altre richieste. Servono comunque un attaccante ed un centrocampista e la società si sta guardando intorno alla ricerca di figure importanti per colmare le lacune. La prossima settimana ci saranno anche delle partenze come quella di Del Prete che ha contatti con Spezia e Lecce.