Calciomercato Perugia, nuovo tassello per l'attacco: Luca Vido è biancorosso

Il Perugia si arricchisce di nuovi tasselli. E'arrivata, infatti, l'ufficialità per Luca Vido, attaccante di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore arriva a Pian di Massiano con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione. Un ragazzo che va ad arricchire la il reparto offensivo del Grifo orfano di un pezzo pregiato come Samuel Di Carmine.

Chi è. Luca Vido nasce a Bassano del Grappa nel 1997 e calcisticamente cresce nel settore giovanile del Treviso per poi passare a quello del Padova e per finire alla Primavera del Milan. Il 30 gennaio 2017 viene ceduto in prestito al Cittadella dove fa il suo esordio tra i professionisti. Con il Cittadella registra 12 presenze in cadetteria e 4 reti. Nella stagione successiva passa all'Atalanta dove gioca in serie A ma a gennaio 2018 torna ancora in prestito al Cittadella. Vido è anche un giocatore della Nazionale Azzurra. Il 4 settembre 2017 esordisce con la maglia della nazionale Under-21 italiana, subentrando dalla panchina in una partita amichevole vinta per 4-1 in casa contro i pari età della Slovenia. Realizza il suo primo gol in Under-21 il 10 ottobre 2017, in un'amichevole giocata a Ferrara contro il Marocco, fissando al 94° il risultato sul 4-0.