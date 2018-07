Calciomercato Perugia, il difensore Magnani passa alla Juventus: 5 milioni di euro per il Grifo

Grande colpo in uscita per il Perugia che piazza alla Juventus il difensore Giangiacomo Magnani. Un'operazione inevitabile iniziata a gennaio quando le seocietà si erano mosse in tandem per prelevare il ragazzo dal Siracusa. Allora il Perugia sborsò circa 500 mila euro e si assicurò le prestazioni del giovane giocatore per sei mesi. Dopo averlo valorizzato, tanto da essere considerato uno dei nuovi talenti della B, il club bianconero lo ha acquisito a titolo definitivo in queste ore. La società bianconera ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023. Nelle casse del Perugia confluiranno ben 5 milioni di uero pagabili in tre esercizi.

Futuro. Adesso per Magnani si apriranno le porte della serie A con un quasi certo approdo al Sassuolo, sede ritenuta idonea per permettere al ragazzo di crescere e diventare uno dei pilastri della difesa bianconera del futuro.