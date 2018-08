Calciomercato Perugia, colpo grosso in attacco: il gioiellino Han torna al Grifo

Il mercato del Grifo si sta muovendo molto velocemente e Santopadre e company sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi tasselli. Intanto dal Cagliari è tornato a Perugia il giocatore nordcoreano Han che servirà a completare il reparto offensivo. Han in biancorosso fino a gennaio dello scorso anno fu ripreso in Sardegna per valorizzarlo ma in serie A il ragazzo non ha dato mai i frutti sperati. Ora per lui una nuova occasione al Grifo dove sicuramente tornerà a dare il meglio di se.

Mercato. Han non è il solo giocatore destinato ad arrivare in biancorosso nelle prossime ore. Intanto è fatta per il portiere Gabriel, per quale in serata ci sarà l'ufficialit, che si aggiungerà al già vasto reparto degli estremi difensori. La società potrebbe anche decidere di vendere all'ultimo momento Leali e rifarsi un po' degli acquisti importanti che sta facendo.

Entrate. La società spinge anche per un centrocampista che farebbe comodo come il pane. E l'obiettivo è più che importante. Perché il club ha puntato addirittura l'ex Valerio Verre. L'operazione non è facile per sia per il costo del giocatore sia perché bisognerà convincere il ragazzo a scendere di categoria dopo l'ultima stagione con la Sampdoria in serie A.

Uscite. Ultime ore anche per chiudere le operazioni di vendita. Ci sono da sistemare Belmonte e Del Prete. Il primo piace molto al Foggia e tutto potrebbe andare in porto. Mentre Del Prete piace in Lega Pro alla squadra B della Juventus. Entrambe le trattative sono avviate e bisognerà solo aspettare.