Calciomercato Perugia, il Grifo cala l'asso Melchiorri: il nuovo acquisto

Grande colpo in entrata per il Perugia. Perchè sembra quasi fatta per l'attaccante Federico Melchiorri di proprietà del Cagliari. Nella serata di ieri ci sarebbe stato l'incontro decisivo ed oggi il giocatore sarà a Pian di Massiano per le visite mediche di rito prima di aggregarsi con il resto dei compagni. Pure formalità perchè l'operazione sembra davvero conclusa. Dunque un giocatore fondamentale arriva alla corte di Nesta per completare il reparto offensivo.

Chi è. Federico Melchiorri, classe 1987, è un vero e proprio bomber, uno che dell'area di rigore se ne intende. Dallo scorso gennaio, dopo l'infortunio, ha militato el Carpi dove in 20 gare ha siglato 7 reti. Una carriera un po' sfortunata la sua segnata da molti infortunio che non ne hanno però offuscato il talento. Melchiorri può agire sia da prima che da seconda punta e dunque segna e fa segnare. E chi segnerà con lui? Il sogno resta Di Carmine ma per lui ci sono tantissime sirene in giro e starà alla società valutare se sarà giusto privarsi di un giocatore come lui. Su DC10 c'è infatti interesse sia in serie A che in B. La società ha però detto che, ovviamente dietro adeguato esborso economico, si priverebbe del giocatore solo per farlo giocare nella massima serie.

Preparazione. E' iniziata intanto stamattina la preparazione della squadra in vista del prossimo ritiro a Leonessa. I ragazzi svolgeranno i primi lavori stagionali agli ordini del tecnico Nesta. Per il momento ci saranno: i portieri Leali e Perilli ed il partente direzione Torino Rosati, Del Prete, Belmonte, Zanon, Monaco tornato da Salerno, Volta e Sgarbi. Con loro ci sono anche Bianco, Moscati, Kouan e Konate'con Mustacchio, Terrani, Bonaiuto e Di Carmine.