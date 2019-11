Calciomercato, Perugia: Goretti a Belgrado, in pressing su Rajkovic

Mentre Massimo Oddo è pronto a tornare al modulo ad 'albero di natale' nella prossima importantissima sfida al 'Curi' contro il Pescara (domenica 1 dicembre, ore 21), sotto a quell'albero Roberto Goretti prova a metterci un regalo che sarebbe preziosissimo per il Perugia e per il suo allenatore. A due giorni dalla sfida con gli abruzzesi infatti il direttore tecnico del Grifo è volato a Belgrado in pressing su Slobodan Rajkovic, 30enne difensore centrale svincolatosi in estate dopo il fallimento del Palermo. Il gigante serbo (191 cm di altezza) da settimane si sta allenando in patria con il Partizan in cui milita l'ex grifone Umar Sadiq ed è entrato nel mirino di Goretti per sostituire il lungodegente Angella messo ko da una lesione muscolare e da una successiva ricaduta che lo terrà fuori ancora per almeno un paio di mesi.

COME ROSI - Con Rodin che ha finora deluso le attese e i vari Gyomber, Sgarbi e Falasco costretti finora a tirare la carretta nonostante qualche problema fisico, la società sta provando a mettere a disposizione di Oddo un elemento esperto e che sia subito pronto dal punto di vista fisico. Finora l'ex rosanero ha respinto la corte del Perugia, non per un aspetto economico ma perché in attesa di una chiamata dalla Serie A come successe all'attuale capitano biancorosso Aleandro Rosi che alla fine approdò a Pian di Massiano da svincolato nello scorso febbraio. Nello stesso esito, magari anticipando un po' i tempi, spera il Perugia che altrimenti aspetterebbe il mercato di gennaio abbandonando almeno per il momento la pista degli svincolati.