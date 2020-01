Calciomercato Perugia, fumata grigia per il nuovo tecnico: a ore nuovo appuntamento con Colantuono

Fumata grigia dopo l'incontro tra il Perugia e Stefano Colantuono, in pole per sostituire in panchina Massimo Oddo il cui destino sembra ormai segnato. Un faccia a faccia in cui si è parlato di mercato (con il tecnico romano che chiede alcune garanzie dal punto di vista tecnico quando la sessione invernale dedicata ai trasferimenti dei calciatori si è aperta da appena un giorno) più che di soldi, visto che per quanto riguarda il contratto ci sarebbe già un accordo che legherebbe l'ex biancorosso di nuovo al Grifo (con cui ha perse la doppia finale dei playoff di B contro il Torino nel 2005) fino a l termine della stagione, e prevederebbe poi un premio in caso di promozione in A. Anche se l'annuncio non è arrivato così come non è stato ufficializzato l'esonero di Oddo, Colantuono resta il favorito numero uno anche se fino a che non ci saranno le firme tutto può succedere. Un'alternativa di lusso, forse la più gradita ai tifosi perugini scatenati in questi giorni sui social, sarebbe rappresentata dall'altro grande ex grifone Serse Cosmi con l'ex frusinate Moreno Longo al momento in stand-by dopo i recenti contatti con la dirigenza biancorossa.

SI SCALDA IL MERCATO - In attesa di capire quale allenatore guiderà Rosi e compagni a partire dall'8 gennaio, quando riprenderanno gli allenamenti e in gruppo dovrebbero tornare a lavorare anche i lungodegenti Kouan e Angella, inizia intanto a entrare nel vivo il mercato biancorosso. E se Goretti spera di poter portare a Perugia già nei prossimi giorni il difensore serbo Slobodan Rajkovic (30), svincolatosi in estate dopo il fallimento del Palermo, nel frattempo continua a lavorare sull'asse con l'Udinese che potrebbe riprendersi il regista croato Balic per girarlo poi di nuovo in prestito (probabilmente ai connazionali dell'Hajduk di Spalato): oltre al difensore cileno Francisco Sierralta (22), reduce due mezze stagioni al Parma (16 partite tra B e A) e quest'anno in campo con l'Udinese solo nel 4-0 rifilato al Bologna in Coppa Italia, nelle ultime ore è stato accostato al Grifo anche il mediano bosniaco Mato Jajalo (31 anni e 13 presenze in A quest'anno coi friulani) che come Rajkovic in estate si era svincolato dal Palermo. Per il centrocampo sembra invece complicarsi la pista che porta all'albanese Ledian Memushj (31), in rotta col Pescara e corteggiato da mezza Serie B ("Per lui voglio un milione" ha detto il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani), mentre resta 'caldo' il nome di Matteo Scozzarella (30) che è in uscita dal Parma. E proprio dai ducali, secondo quanto sostengono alcuni media emiliani, potrebbe arrivare anche un rinforzo per l'attacco dove è per il momento 'congelata' la posizione di Melchiorri (che da giorni aspetta di firmare due anni e mezzo di contratto con l'Entella): "Il Perugia nelle ultime ore ha fatto registrare un interesse concreto per il giocatore - si legge su 'forzaparma.it' -. Qualche problema le due squadre potrebbero averlo nel concordare la formula: il Parma vorrebbe cederlo a titolo definitivo (ha un contratto con i gialloblù fino al 2022, ndr), mentre invece il Grifo spingerebbe per un prestito".