Calciomercato, Perugia: finalmente Rajkovic. Ecco come sarà la super difesa del Grifo...

Il rinforzo di gennaio per la doifesa del Perugia? Rajkovic o... Rajkovic. Questo il mantra ripetuto da Roberto Goretti per settimane e dopo il lungo corteggiamento finalmente Slobodan, 30enne serbo che si era svincolato in estate dopo il fallimento del Palermo ha detto sì al Grifo e ora si metterà a disposizione di Serse Cosmi. Con lui e Gyomber più il recupero di Angella che domani (10 gennaio) dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo, il 'nuovo' tecnico subentrato a Massimo Oddo potrà puntare deciso sul 3-5-2 che fu suo marchio di fabbrica nell'era Gaucci.

SUPER TRIO - I 'magnifici tre' della retroguardia biancorossa non sarano tutti in campo martedì (14 gennaio, ore 15) al 'San Paolo' contro il Napoli nell'ottavo di Coppa Italia, soprattutto perché Angella ha bisogno di un po' di tempo per rientrare in condizione, tra qualche settimana potrebbero invece costtituire una delle difese più forti della B. Forse a Napoli potrà debuttare Rajkovic, che nel frattempo in questi mesi si è allenato a Belgrado con il Partizan dell'ex grifone Sadiq, ma il serbo di certo verrà schierato nel prossimo match di campionato a Verona contro il Chievo (sabato 18 gennaio, ore 18) quando sarà invece indisponibile per squalifica Gyomber.

AUGURI MARCO - Giornata di festa e di candeline intanto oggi in casa Grifo, dove il centrocampista Marco Carraro compie oggi 22 anni. Arrivato in prestito dall'Atalanta che ne ha rilevato il cartellino dall'Inter in cui è invece cresciuto vincendo anche uno Scudetto Primavera, il regista è stato festeggiato sui profili social ufficiali del Perugia.