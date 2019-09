Calciomercato Perugia: fatta per Falcinelli! Bianco verso il Bari, Leali all'Ascoli

L'inserimento in extremis del Cagliari non è andato a buon fine e Diego Falcinelli (28) tornerà al Perugia. Un grande colpo per il Grifo, che riporta in biancorosso il bomber perugino in prestito dal Bologna. In uscita, già ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Marco Moscati (26) al Trapani, è fatta anche per lo scambio di portieri con l'Ascoli: Nicola Leali (26) andrà nelle Marche mentre a Pian di Massiano il 'collega' Andrea Fulignati (24) che sarà il vice di Vicario. In dirittura d'arrivo anche la cessione del centrocampista Raffaele BIanco (31) al Bari in Serie C e al suo posto potrebbe arrivare il giovane juventino Hans Nicolussi Caviglia (19) le cui quotazioni sembravano scese nelle ultime ore quando il Perugia aveva provato a tornare su Alessandro Deiola (24) del Cagliari. Possibile infine in questi ultimi ore di trattatiove (chiusura alle ore 22) la cessione in prestito di Andrea Bianchimano (22), conteso da Vibonese e Catanzaro in Serie C.