Calciomercato, Perugia: ecco le mosse con cui Cosmi vuole trasformare il Grifo

“Stiamo respirando un aria nuova e c'è grande entusiasmo - aveva detto il presidente Massimiliano Santopadre prima del 2-0 incassato a Napoli dal suo Perugia -. Il mister Cosmi ci ha portato questo anche se non l'ho scelto soltanto per questo, l'ho scelto anche per il suo carisma e per il suo modo di lavorare in campo: spero che questa scelta ci dia dei frutti. Speriamo bene e che la squadra ci faccia vedere qualcosa di diverso anche a livello di cattiveria rispetto alle ultime partite”. E al di là della sconfitta contro una squadra più forte, al 'San Paolo' il Grifo di Serse Cosmi ha dato già le prime risposte, mostrando compattezza e determinazione oltre che la nuova versione di un Falcinelli rigenerato. Nei piani del tecnico perugino questo è però solo l'inizio perché tra gag, battute e messaggi subliminali lanciati ai suoi giocatori, lui sembra aver già le idee chiare su come intervenire per trasformare una squadra che nel girone di ritorno dovrà andare a caccia della Serie A. Ecco le mosse di Serse...

IL MODULO - La prima l'ha fatta già dal primo allenamento, cambiando pelle a un Perugia che tornerà a giocare con il 3-5-2 che fu suo marchio di fabbrica nell'era Gaucci. Un modulo che conosce alla perfezione e che potrebbe dare più sicurezza a una difesa (che sta per recuperare il 'mascherato' Angella) ed esaltare le caratteristiche di alcuni grifoni come il convalescente Di Chiara oltre che dare più spazio a un calciatore come Falcinelli, fino al giro di boa ombra di se stesso. La svolta tattica ha portato nel frattempo a un cambio di strategie sul mercato...