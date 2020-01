Calciomercato, Perugia: dai Cosmos a Cosmi, Barone firma per il Grifo

Dai Cosmos a Cosmi: Giuseppe Barone è ora un calciatore del Perugia, con cui ha firmato un contratto fino a giugno. Cinque mesi abbondanti per convincere definitivamente il Grifo dopo aver convinto il presidente Massimiliano Santopadre e il direttore tecnico Roberto Goretti a dargli una chance dopo averlo visto allenarsi in prova agli ordini di Cosmi in questa prima parte di gennaio.

IL COMUNICATO - A dare l'annuncio della firma lo stesso Perugia attraverso i suoi canali ufficiali, in cui spiega “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Alessandro Barone. L’attaccante classe ’98 ha sottoscritto un contratto che lo lega ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2020. Statunitense di nascita ma di origine italianissime, Giuseppe Barone è nato il 4 settembre del 1998. Barone ha militato nella fila dei New York Cosmos. Il club dà il benvenuto a Giuseppe e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni”. Figlio di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e vice presidente dei Cosmos di New York (di proprietà dello stesso Commisso), il 21enne esterno nato a Brooklyn ha militato nella squadra che fu di Pelé e Giorgio Chinaglia. Un'operazione, questa, che sugella la definitiva 'pace' con la Fiorentina con cui i rapporti si erano fatti tesi con il caso Mancini per poi ritornare buoni con il cambio di proprietà della Fiorentina, passata dai Della Valle allo statunitense Rocco Commisso.