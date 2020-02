Perugia, due in meno per Cosmi: Rodin addio, lungo stop per Gyomber

Due grifoni in meno nella rosa extra-large che Serse Cosmi ha 'ereditato' dal mercato di gennaio. Ma se una delle uscite era nei programmi del Perugia, riuscita a cedere il difensore Matias Rodin al Varazdin nell'ultimo giorno utile per i trasferimenti in Croazia, l'altra è una tegola pesante per il tecnico di Ponte San Giovanni. Già alle prese con diversi problemi dopo le due sconfitte consecutive incassate con lo Spezia al 'Curi' e con il Frosinone allo 'Stirpe', l'allenatore biancorosso perde ora uno dei punti fermi della squadra.

GYOMBER, CROCIATO KO - Grave (come del resto si temeva) è infatti l'infortunio del difensore Gyomber, uscito con le lacrime in barella proprio nella ripresa dell'ultimo match giocato dal Grifo in terra ciociara. "A seguito degli esami strumentali eseguiti presso la Liotti Diagnostica di Taverne di Corciano - si legge in una nota ufficiale del Perugia - e in seguito a valutazione specialistica ortopedica, Norbert Gyomber ha riportato una lesione distrattiva del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Pertanto verrà eseguito un protocollo specifico rieducativo e riabilitativo di natura conservativa. I tempi di recupero previsti sono nell’arco di circa 45 giorni". Scongiurata l'operazione dunque, ma almeno due mesi senza lo slovacco per Serse Cosmi.

RODIN ADDIO - "A.C. Perugia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matej Rodin alla società N.K. Varaždin". Questa è invece la nota ufficiale con il Perugia ha comunicato la cessione del 24enne difensore croato, arrivato in estate per 220mila euro (fonte 'transfermarkt.it') dai bosniaci dello Zeljeznicar di Sarajevo e tornato in patria a titolo definitivo (non comunicate dal club le cifre dell'operazione).