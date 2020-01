Calciomercato, Perugia: clamoroso a Milano, può partire Iemmello...

Che la situazione in casa Perugia fosse fluida, con le entrate legate alle partenze, si sapeva anche alla vigilia dell'ultima giornata di calciomercato (la cui sessione invernale chiuderà oggi, venerdì 31 gennaio alle ore 20), ma in pochi pensavano che potesse partire Pietro Iemmello. E invece 'Re Pietro', attuale capocannoniere della Serie B con 15 gol all'attivo (segnati in 19 gare giocate) è diventato l'oggetto del desiderio di altri club e il Grifo sta pensando di 'sacrificarlo'.

TUTTI SU 'RE PIETRO' - A farsi sotto per primo è stato il Parma, che cerca un attaccante per sostituire l'infortunato inglese, ma i ducali si sarebbero tirati indietro di fronte alla richiesta del Perugia che chiede un milione di euro per 'liberare' il bomber arrivato in estate in prestito dal Benevento (con obbligo di riscatto per il Grifo in caso di promozione in A). Una cifra che non spaventa invece il Pescara, che dopo aver trattato l'altro grifone Melchiorri - considerando però esagerata la richiesta di 650mila euro da parte dei biancorossi per il 33enne attaccante marchigiano in scandenza di contratto a giugno (con opzione di rinnovo in favore del Grifo) - sta cercando di inserirsi, pronto invece a esaudire la richiesta del Grifo.

IEMMELLO 'LIBERA' PALMIERO? - I tifosi del Perugia sono con il fiato sospeso, in attesa di capire se il bomber partirà e come eventualmente sarà rimpiazzato. Uno dei nomi possibili è quello del 29enne Alfredo Donnarumma, in uscita dal Brescia e cercato da mezza Serie B e anche dallo stesso Parma in A. Secondo 'Sky Sport' il Pescara insiste nel suopressing per Iemmello: se il Perugia dovesse dare il suo consenso alla cessione del bomber (è di un milione la richiesta per 'liberare' l'attaccante arrivato in estate in prestito dal Benevento) si riaprirebbe il discorso per Palmiero, 23enne regista del Napoli che in questa prima parte di stagine ha giocato in prestito con gli abruzzesi