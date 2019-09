Calciomercato, il Perugia chiude col botto Falcinelli: "Scelta di cuore". Ecco tutte le operazioni del Grifo...

Chiusura di calciomercato col botto per il Perugia, che nelle ultime ore della finestra estiva dedicata ai trasferimenti riporta in biancorosso Diego Falcinelli (28). L'attaccante perugino (14 gol e 2 assist in 39 gare più un gol e un assist nelle 3 gare di Coppa Italia giocate con la maglia del Grifo in B nella stagione 2014/15) arriva in prestito dal Bologna che dovrebbe contribuire a pagare una parte del suo ingaggio: "La mia città, i miei colori, il mio sogno nel cassetto.... - ha scritto 'Dieguito' sul proprio profilo Facebook dopo l'ufficializzazione - quando scegli con il cuore non sbagli mai! Forza Grifo".

LE ALTRE OPERAZIONI - Sempre in prestito arriva invece il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (19) dalla Juventus, dove torna invece l'altro baby Filippo Ranocchia (18). Movimenti anche in porta: definito infatti lo scambio di prestiti (biennali) con l'Ascoli, che prende Nicola Leali (26) e manda invece in biancorosso Andrea Fulignati (24) che sarà il nuovo vice di Guglielmo Vicario (24). In uscita poi sono state chiuse le cessioni in prestito del centrocampista Marco Moscati (26) al Trapani e dell'attaccante Andrea Bianchimano (22) in Serie C al Catanzaro, che l'ha spuntata sulla Vibonese. Rescissione di contratto infine per il centrocampista Raffaele Bianco, che era legato ancora per una stagione al Grifo e sarà invece ora libero di accasarsi altrove (in pole position c'è il Bari, big della C), mentre alla fine resta al Perugia il terzino Nicola Falasco (25).