Calciomercato Perugia, per il centrocampo torna di moda Cavion

Ufficializzati Romario Benzar, 27enne laterale rumeno arrivato in prestito dal Lecce (con diritto di riscatto per il Grifo), e Giuseppe Barone (21enne esterno italo-americano figlio di Joe direttore generale della Fiorentina e braccio destro del patron viola Rocco Commisso) il Perugia si tuffa a caccia di un centrocampista. Restano dieci giorni a disposizione di Roberto Goretti prima della fine del mercato di gennaio per dare a Serse Cosmi un rinforzo per la mediana. Viste le difficoltà di arrivare al 31enne Matteo Scozzarella, ex 'pupillo' di Cosmi ai tempi di Trapani ma ora di nuovo protagonista nel Parma (era titolare nell'ultimo match di campionato perso dai ducali per 2-1 allo Juventus Stadium, e con Francesco Deli (25) in uscita dalla Cremonese ma vicino al Crotone, il Grifo è tornato su un obiettivo che era sfumato in estate.

RITORNO DI FIAMMA - Si tratta di Michele Cavion, 25enne mezzala dell'Ascoli che Goretti ha provato a prendere già qualche mese fa incassando però il rifiuto di farlo partire da parte dell'Ascoli con cui ha un contratto fino al 2021. Nato a Schio è cresciuto nel Vicenza e poi nella Juventus per giocare poi con Reggiana, Feralpi Salò, Carrarese, Cremonese e poi consacrarsi definitivamente in Serie B con la maglia dell'Ascoli: 33 gare tra i cadetti (più una in Coppa Italia) con 3 gol e 4 assist nella passata stagione più altre 17 (e 3 in Coppa Italia) in questo campionato in cui ha già segnato 2 gol e servito 3 assist. Grande protagonista nel match pareggiato dai marchigiani al 'Curi', non sarà facile per Goretti strapparlo al club bianconero per portarlo in Umbria.