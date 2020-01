Calciomercato, Perugia: Benzar dal Lecce il primo colpo. Ecco chi è il nuovo terzino del Grifo...

È il 27enne Romario Benzar il primo colpo in entrata del Perugia in questa sessione di calciomercato invernale, che aveva visto finora il Grifo ufficializzare solamente l'arrivo del giovane svedese Jonathan Liljedahl (18) per la Primavera, soprannominato Di Caprio dal tecnico Serse Cosmi) e la cessione dell'attaccante Jacopo Manconi (25) in prestito alla Giana Erminio (nella prima parte della stagione era al Gubbio, sempre in Serie C). Il Grifo, che ha modificato le sue strategie di mercato dopo l'esonero di Massimo Oddo e il dietrofront dello svincolato difensore serbo Slobodan Rajkovic (30), ha battuto la concorrenza di Pescara e Cremonese: il laterale rumeno ha superato oggi (lunedì 20 gennaio) le visite mediche e arriva così dal Lecce in prestito con diritto di riscatto. Terzino destro di spinta, fa della velocità e del dinamismo le sue armi migliori ed è stato preso per agire da quinto di destra del 3-5-2, modulo in cui si giocherà il posto con Mazzocchi mentre Rosi andrebbe a infoltire il reparto di centrali difensivi.

CHI È BENZAR - Classe 1992 ma ancora 27enne (è nato il 26 marzo a Timisoara), dopo aver mosso i primi passi nell'Academia Hagi passa poi al Vitorul Costanza con cui debutta in Seconda Divisione nel 2010 e poi nel massimo campionato rumeno (stagione 2012/13). Da capitano invece il suo esordio nelle coppe europee (ko per 5-0 in Belgio contro il Gent nella qualificazione dell'Europa League 2016/17) e nel settembre 2016 festeggia anche la prima delle 19 presenze totalizzate fin qui con la nazionale della Romania (1-1 in casa contro il Montenegro). Del 2017 è il suo passaggio alla Steaua Bucarest con cui totalizza 60 presenze tra campionato e coppe (con un gol e 9 assist a corredo) prima di passare nell'estate del 2019 al Lecce di Facio Liverani neo promosso in A. Con l'ex grifone non trova però molto spazio (3 gettoni appena in campionato più uno in Coppa Italia) e decide così di accettare la corte del Grifo di Cosmi, con cui da ora inizierà a studiare magari riguardando i video di un certo Ze Maria...