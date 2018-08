Calciomercato, Perugia: sono ufficiali Verre e Gabriel. Bonaiuto al Benevento

Il Perugia negli ultimi giorni ha fatto veramente sul serio consegnando a mister Nesta una rosa importante per affrontare al meglio la prossima stagione. Oggi sono stati resi ufficiali due nuovi innesti di elevato spessore. Il primo è il portiere Gabriel che arriva dal Milan a titolo definitivo ed il secondo è Valerio Verre, un ritorno per lui, che invece si accasa a Pian di Massiano a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Portiere. Gabriel Vasconcelos Ferreira arriva dunque a titolo definitivo fino al termine della stagione. Nato a Unaì, in Brasile, il 27 settembre 1992, Gabriel è cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro. Acquistato dal Milan nel 2012, esordisce in Serie A il 19 ottobre 2013 contro l’Udinese. La stagione successiva milita nella formazione del Carpi in Serie B con la quale ottiene la promozione in Serie A. Nella stagione sportiva 2015/16 Gabriel approda in prestito al Napoli esordendo in Europa League il 1° ottobre 2015. Terminata l’esperienza al Napoli, Gabriel fa ritorno al Milan e nel gennaio del 2017 si trasferisce a Cagliari. Lo scorso anno, a partire da gennaio 2018 il portiere indossa la maglia dell’Empoli ottenendo la promozione in Serie A. Vanta una presenza con la Nazionale Maggiore brasiliana e 16 con quella del Brasile Under 20. Di certo questa operazione sta comportando per la società biancorossa un po' di sfoltimento nella zona degli estremi difensori e non è detta ahce Leali possa trovare spazio in altri lidi. Ultimissime ore dunque per trovare al ragazzo una nuova sistemazione.

Verre. Il vero colpo delle ultime ore però è per la mediana con il ritorno a casa di Valerio Verre che ha deciso di scendere di categoria e tornare a Pian di Massiano. Cresciuto nelle giovanili della squadra capitolina con cui ha anche giocato in Europa League, ha esordito in Serie A il 26 agosto 2012 con il Siena. Con Palermo, Perugia e Pescara ha totalizzato 93 presenze in Serie B compresi i play-off, segnando 7 reti e 14 assist. Il centrocampista è approdato per la prima volta a Perugia nella stagione 2014/2015. Con la maglia dei Grifoni ha totalizzato 41 presenze, 5 reti e 4 assist. Verre passa poi al Pescara dove centra la promozione in serie A diventando un pezzo forte della compagine abruzzese. L'ultima stagione passa alla Sampdoria dove ha messo a segno 17 presenze.

Bonaiuto. In uscita, passato ufficialmente al Benevento, è Cristin Boniauto che si accasa da mister Bucchi a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Una cessione importante per la squadra perugina vista la buona stagione trascorsa con il Perugia.

Altre operazioni. In queste ultimissime ore il Perugia stava mettendo a segno un altro colpo. Si tratta del difensore Ajeti di proprietà del Torino, nell’ultima stagione con la maglia del Crotone in Seria A, con cui ha collezionato 21 presenze. Su di lui si è tuffato il Perugia, ma al momento la trattaiva non sembra essere andata a buon fine. Al suo posto arriveranno Bordin dalla Roma, centrocampista, e dal Genoa il difensore El Yamiq. Resta adesso da vedere se il club biancorosso riuscirà a piazzare Monaco e Belmonte che sembrano in uscita. Per loro ci sono interessamenti ma manca ancora la concretezza che dovrà arrivare a breve.