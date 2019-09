Calciomercato Perugia: accordo col Bologna e Falcinelli dice "sì". Moscati a Trapani, Bianchimano verso la Vibonese

Il gran ritorno di Diego Falcinelli a Perugia sta per materializzarsi. Dopo aver trovato l'accordo con il Bologna per il prestito, il Grifo - secondo le ultime indiscrezioni - ha incassato anche il 'sì' del 28enne attaccante perugino a cui farà posto Andrea Bianchimano (22) che sarà ceduto in prestito (in pole c'è la Vibonese, che milita in Serie C). Per la mediana intanto Roberto Goretti cercherà di chiudere per il 19enne juventino Hans Nicolussi Caviglia (24) e non molla Alessandro Deiola del Cagliari. In uscita è ufficiale intanto la cessione in prestito di Marco Moscati (26) e ufficiale a breve sarà anche l'addio di Nicola Leali (26), che passerà all'Ascoli (è già a Milano per firmare il contratto biennale che lo legherà ai marchigiani) in cambio dell'altro portiere Andrea Fulignati (24).

📌 Marco Moscati ceduto a titolo temporaneo fino al termine della stagione al @TrapaniCalcio pic.twitter.com/enI5a637uo — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) September 2, 2019