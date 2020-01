Calciomercato, Perugia: abbondanza per Cosmi. Ecco la rosa del Grifo dopo la chiusura delle trattative

Tre operazioni in entrata più il tesseramento dell'italo-americano Barone per il Grifo, che accoglie Rajkovic, Benzar e l'ultimo arrivato Greco. Nessuna uscita invece per il tecnico,che ora dovrà gestire un organico 'extra-large'