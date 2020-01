Calciomercato, il primo 'colpo' del Perugia è in casa. Lo strano quiz su Instagram: "Angella, Batman o il Principe Harry?"

Sfumato Rajkovic (“Meno male...” secondo Serse Cosmi) e con alcuni centrali inseguiti da Goretti che aspettano chiamate dalla A e per il momento in stand-by, un rinforzo per la difesa biancorossa in vista del girone di ritorno della Serie B è già... in casa. Si tratta del 30enne Gabriele Angella, arrivato in estate dall'Udinese ma praticamente sempre out per un infortunio muscolare e una successiva ricaduta, che da oggi (mercoledì 15 gennaio) è tornato ad allenarsi in gruppo. Una buona notizia per il 'nuovo' allenatore del Grifo e per lo stesso giocatore, voglioso di riscatto e carico in vista del rientro in campo come dimostra la 'storia' postata oggi sul proprio profilo Instagram in cui posa mascherata e a corredo un simpatico quiz: “Chi cè sotto la maschera? Gabrielle Angella, Batman o il Principe Harry?”...