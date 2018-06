Calciomercato Grifo, Simone Perilli pronto a sbarcare a Perugia: giovedì la firma

Nuovo arrivo in casa Perugia calcio con l'acquisto del giovane portiere Simone Perilli. L'ex Pordenone è atteso dalla società di Pian di Massiano giovedì per la firma del contratto.

Reduce da un'ottima stagione in serie C con la squadra Friulana il portiere di origine romana dopo tanta gavetta tra le file delle giovanili del Sassuolo e prestiti con pro Patria e Reggiana, ha l'occasione di approdare in Serie B con la maglia del Perugia. Difficile dire se sarà una stagione da protagonista visto il riscatto di Nicola Leali e la possibile chance di riprendersi Alberto Brignoli. Aspettando i continui cambi di scena sul reparto portieri, Goretti si tutela prendendo un portiere di grande prospettiva.

La notizia la dà per certa il re del calciomercato Gianluca di Marzio.