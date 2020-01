Calciomercato, asse Perugia-Fiorentina: l'americano in prova è il figlio di Joe Barone

Dopo le frizioni per la vicenda dell'ex grifone Gianluca Mancini, che il Perugia prese dalla Fiorentina per venderlo poi alla'Atalanta che lo ha sua volta ceduto alla Roma, i rapporti tra il Perugia e la Fiorentina sono tornati ottimi quando c'è stato ilpassaggio di proprietà del club viola dalla famiglia Della Valle all'imprenditore americano di origini calabresi Rocco Commisso. E a sugellare ulteriormente i rapporti con la società gigliata potrebbe arrivare presto un'operazione di mercato, perché il Giuseppe Barone che da ieri è in prova nel Grifo (8 gennaio, primo allenamento diretto da Serse Cosmi) è il figlio di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e vice presidente dei Cosmos di New York (di proprietà dello stesso Commisso) in cui il 21enne terzino sinistro nato a Brooklyn ha militato. Per capire se il calciatore statunitense verrà tesserato bisognerà aspettare ancora, ma questa sua esperienza biancorossa è già un segnale importante dell'alleanza sempre più stretta tra il Perugia e la Fiorentina...

CHI È JOE BARONE - Nato in Sicilia, da bambino Joe Barone è migrato negli Usa trasferendosi con la famiglia da Pozzallo a Brooklyn (dove nel 1998 è nato poi il suo giovane figlio, calciatore come il fratello Salvatore di tre anni più grande) e in America ha iniziato una carriera bancaria interrotta poi dopo l’incontro con Commisso. Più esperto e già protagonista nella finanza, l'attuale patron viola ha subito apprezzato il più giovane manager e lo ha pian piano così coinvolto nelle sue attività (solo nel settore delle telecomunicazioni il tycoon di origine calabrese ha più di 4.500 dipendenti) fino a farne pochi mesi fa il direttore generale della Fiorentina.

