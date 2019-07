Calcio Serie B, Perugia-Roma 1-3: Dzeko e doppio Mancini, a un bel Grifo non basta Iemmello

Un ottimo Perugia quello che ha sfidato a viso aperto la Roma nel test di lusso giocato al Curi di fronte a oltre 17mila spettatori (circa 3.500 i tifosi giallorossi). A decidere le sorti dell'amichevole di lusso la rete segnata in avvio da Dzeko e poi la doppietta dell'ex grifone Mancini, mentre al Grifo non è bastata la rete del momentaneo 1-2 segnata dal bomber Iemmello nel primo tempo. Per il nuovo tecnico Massimo Oddo (presentato prima del match insieme allo staff e alla squadra) diversi sono però i motivi di soddisfazione, con i suoi grifoni che hanno tenuto testa ai più quotati avversari mostrando idee, grinta e gioco.

Perugia-Roma 1-3

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario (16' st Leali); Rosi (1' st Mazzocchi), Gyomber (1' st Rodin), Sgarbi (23' st Falasco), Di Chiara (16' Nzita); Falzerano (16' st Kouan), Carraro (23' st Capone), Dragomir (16' st Ranocchia); Fernandes (16' st Manconi), Buonaiuto (9' st Melchiorri); Iemmello (23' st Bianchimano). A disp.: Ruggiero, Bianco, Konate, Settimi, Moscati, Ngawa. All Massimo Oddo

ROMA (4-2-3-1): Mirante (1' st Lopez); Florenzi (1' st Karsdorp), Mancini, Fazio (1' st Juan Jesus), Spinazzola (1' st Kolarov); Diawara (1' st Nzonzi), Pellegrini (1' st Cristante); Under, Zaniolo (1' st Antonucci), Perotti (1' st Kluivert); Dzeko (1' st Schick). A disp.: Lopez. All. Paulo Fonseca

ARBITRO: Feliciani di Teramo (Di Giacintio di Teramo e Micaroni di Chieti)

MARCATORI: 8' pt Dzeko (R), 21' Mancini (R), 35' pt Iemmello (P), 44' st Mancini (R)

SECONDO TEMPO:

48' - Finita la partite: vince la Roma 3-1 contro un ottimo Perugia.

45' - Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro.

44' - Terzo gol della Roma: corner calciato da Kolarov e l'ex grifone Mancini, lasciato solo nel cuore dell'area perugina, di testa fa 3-1

34' - Comunicato il dato degli spettatori presenti al Curi: 17.277.

31' - Altro 'time-out' concesso dall'arnbitro per permettere ai giocatori di bere a bordo campo.

30' - Ancora Melchiorri pericolosissimo, ma la sua botta di detsro è respinta da Lopez.

29' - Gol annullato al Perugia: BIanchimano conquista un pallone a metà campo e scambia con Capone, poi serve al centro Melchiorri che insacca ma con la bandierina del guardalinee alzata per segnalare un fuorigioco.

23' - Altri cambi per il PErugia, con Oddo che inserisce anche Capone e passa al 4-4-2 con l'ex atalantino e Manconi esterni e Bianchiano davanti insieme a Melchiorri.

17' - Mischia in area perugina, dove Kouan rischia l'autogol ma poi protegge la palla per la presa di Leali.

16' - Girandola di cambi nel Perugia e con Di Chiara che esce la fascia da capitano passa sul braccio di Mazzocchi, entrato a inizio ripresa al posto di Rosi.

14' - Efficace e perentoria chiusura in area di Di Chiara su Schick.

13' - Perugia pericoloso su punizione, ma Lopez è bravo sul sinistro a giro di Fernandes e toglie la palla dall'angolino basso alla sua sinistra-

11' - Ancora grande parata di Vicario su sinistro rasoterra incrociato di Schick

9' - Cambio nel Perugia: fuori Buonaiuto e dentro Melchiorri

7' - Applausi dei tifosi biancorossi per Vicario, che sotto la Nord nega il gol a Schick smanacciando in corner la sua potente.< conclusione ravvicinata

1' - Iniziata la ripresa con diversi cambi in entrambe le formazioni. Nel Grifo sono usciti capitan Rosi (fascia a Di Chiara) per Mazzocchi e Gyomber per Rodin. Nove cambi invece per la ROma.

PRIMO TEMPO:

46' - Finito il primo tempo con la Roma avanti 2-1: le reti giallorosse di Dzemo e Mancini, quella del Grifo firmata da Iemmello

45' - Il Grifo gioca bene e fraseggia, tenendo palla mentre la Roma si limita ad aspettare per provare poi a partire in contropiede. Un minuto di recupero concesso.

39' - Ancora Grifo in avanti: punizione dalla destra battuta in combinazione da Fernades e Falzerano e palla al centro dove Gyomber interviene in spaccata senza però riuscire a sorprendere Mirante

37' - Galvanizzato dal gol il Perugia ci prova ancora con Buonaiuto, ma il suo destro dal limite viene murato da Florenzi

35' - Grifo in gol: percussione di Di Chiara che ci prova con il sinistro dal limute, Faio respinge ma si vede poi anticipare da Iemmello che con il destro scaraventa la palla nel sacco sotto la NOrd che riprende a cantare a squarciagola

30' - 'Time out' concesso dall'arnitro alle due squadre per idratarsi a bordo campo.

21' - Raddoppio dei giallorossi: angolo di Pellegrini e campanile in area biancorossa, dopo una spizzata di Dezko Vicario manca la presa nel duello aereo con Zaniolo e poi protesta invano con l'arbitro quando l'ex grifone Mancini la deposita in rete.

18' - Buona chiusura di Gyomber su Dzeko, mentre poco prima era stato bravo Carraro a intercettare un velenoso cross rasoterra di Perotti

17' - Il Perugia ci prova: Fernandes lavora un buon pallone per Rosi, cross dalla destra eper Buonaiuto il cui colpo di testa è però troppo debole e centrale per impensierie Mirante

15' - Nonostante il gol subito i grifoni di Oddo non persono il coraggio e continuano a tenere in mano il pallino del gioco

8' - A prendere l'inziativa è il Grifo ma a passare al primo affondo è la Roma: azione di Perotti sulla sinistra e cross in mezzo per Dzeko, che si infila tra i centrali biancorossi e supera Vicario con un tocco di precisione con la palla che tocca il palo prima di infilarsi in rete

2' - Subito pericoloso il Grifo con Buonaiuto, il cui destro dal limite viene deviato in corner.

1' - Iniziata la gara con il Grifo che attacca verso la Curva NOrd

IL PREPARTITA:

Ore 20.13 - I grifoni, tutti con la nuova divisa da gioco (la prima di color ross) si sono schierati davanti alla Curva Nord per raccogliere l'abbraccio del popolo biancorosso.

Ore 20.05 - Iniziata la presentazione del nuovo Perugia 2019/20. Dopo lo staff ora è la volta dei calciatori, a partire dai portieri. Applaudito anche Nicola Leali, con cui i tifosi avevano avuto qualche frizione in passato e che è in uscita. I più acclamti Fernandes, Iemmello e il tecnico Oddo che è stato invece fischiato dal pubblico di fede romanista per via dei suoi trascorsi alla Lazio.

Ore 19.45 - Comunicate le formazioni ufficiali (dal 1' minuto i due ex giallorossi Gyomber e Rosi, quest'ultimo capitano) mentre i biancorossi del nuovo tecnico Massimo Oddo entrano in campo per essere presentati ai tifosi. Tra i capitolini subito in campo il folignate Spinazzola e l'altro ex grifone Mancini.

Ore 19.50 - Entra la Roma per riscaldarsi tra i fischi della Curva Nord e il sostegno della SUd dove sono gran parte dei 3,500 tifosi giallorossi accorsi per la prima euscita pubblica della squadra di Paulo Fonseca.

Ore 19.30 - Iniziano a riempirsi gli spalti del Curi

L'arrivo in pullman delle due squadre (VIDEO)

Ore 19 - Le due squadre sono arrivate in pullman allo stadio, entrando poi tra gli applausi dei tifosi.

Ore 18.30 - Già centinaia i tifosi biancorossi intorno al Curi.

Ore 17.50 - Occhio al traffico: strade chiuse e modifiche alla viabilità nella zona intorno allo stadio 'Curi' in occasione del match.

Perugia-Roma: le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Perugia-Roma: le probabili formazioni