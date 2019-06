Calcio, l'allenatore Gigi Simoni ricoverato in ospedale: è in gravi condizioni

Il mondo del calcio è in ansia per Gigi Simoni che come riporta la 'Nazione' di Pisa - è "ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa" dopo aver "accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. La situazione clinica è costantemente monitorata dai sanitari". Ex allenatore tra le altre di Inter, Lazio, Torino e Napoli, Simoni ha compiuto 80 anni lo scorso 22 gennaio e tra il 2009 e il 2012 è stato anche allenatore e direttore tecnico del Gubbio.

TRA RONALDO E IULIANO... - Da tecnico viene ricordato soprattutto per la sua avventura all'Inter, breve ma intensa: nell'estate 1997 viene scelto per guidare i nerazzurri e il neo acquisto Ronaldo. Con il 'Fenomeno' in campo vince la Coppa Uefa (battuta la Lazio 3-0 in finale al 'Parco dei Principi' di Parigi) e chiude secondo in campionato dietro la Juventus, che vinse sì lo scudetto ma tra mille polemiche per l'ormai celebre contrasto tra lo stesso Ronaldo e Iuliano (rigore non concesso e subito dopo gol dei torinesi) nello scontro diretto decisivo per la corsa al titolo. Nella stagione successiva venne poi esonerato.

