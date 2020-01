Massimo Oddo ai saluti, il Perugia comunica l'esonero. Irrompe l'idea Cosmi

"Massimo Oddo è stato sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina biancorossa e gli augura il meglio per il futuro". Lo comunica il Perugia calcio tramite i canali ufficiali.

Per sostituire Oddo c'è Stefano Colantuono con il quale il Perugia avrebbe già un accordo che legherebbe l'ex biancorosso di nuovo al Grifo (con cui ha perse la doppia finale dei playoff di B contro il Torino nel 2005) fino a l termine della stagione, e prevederebbe poi un premio in caso di promozione in A.

Secondo Sky sport, però, il nuovo allenatore del Perugia sarà Serse Cosmi, pronto a tornare al Curi per provare a riportare la squadra biancorossa in Serie A, vent'anni dopo la prima esperienza nella massima serie.