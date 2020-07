Calcio femminile, a Gualdo Tadino arriva una nuova società: la A.S.D. Women Gualdo Calcio

A Gualdo Tadino si sta per affacciare una nuova realtà sportiva dilettantistica: l’A.S.D. Women Gualdo Calcio, con l'obiettivo di promuovere l'attività calcistica femminile.

All'interno del nuovo sodalizio confluirà anche la formazione del Real Tadino, attualmente impegnata nel campionato femminile di serie C.

Non si tratterà solo di calcio a 5, perché l’intento è quello di promuovere il calcio femminile in tutte le sue possibili varianti: quindi anche calcio a 11, a 9, a 7. La finalità della neonata associazione è, soprattutto, di favorire la pratica dello sport ma anche, attraverso questa, lo sviluppo della partecipazione e della solidarietà. Particolare interesse verrà, quindi, attribuito alla crescita del settore giovanile con la partecipazione a tornei e campionati di categoria. I contenuti ed i dettagli dell’iniziativa unitamente ai programmi di sviluppo della società saranno illustrati in una prossima conferenza stampa.

Nella stessa sarà definita la data dell’Open Day, una giornata dedicata ad incontrare tutte le persone interessate.

