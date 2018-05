Calcio dilettanti, Cannara in lotta per un posto in Serie D: finale play-off contro la Torres

Per il Cannara la Serie D è davvero ad un passo. Dopo il secondo posto raggiunto nel campionato di Eccellenza, la squadra di Francesco Farsi è tra le squadre in piena lotta per accedere nella massima serie Dilettantistica. Nella semifinale dei play-off nazionali i Rossoblù si sono imposti nella doppia sfida contro i modenesi del Rosselli Mutina vincendo l’andata in casa per 1 a 0 con il 100esimo goal di Raccichini e ieri al "Braglia" per 2 a 0 con i goal di Lepri e Fastellini.

Ora per i cannaresi rimane l’ultimo scoglio chiamato Torres. I Sardi hanno passato il turno superando i toscani del Cuoiopelli (Andata 1 a 1 e vittoria in casa per 3 a 0). La doppia sfida è in programma il 3 e 10 giugno, ma ancora rimane da fare il sorteggio per determinare quale squadra giocherà la prima sfida in casa avendo entrambe giocato la gara d'andata delle semifinali sul proprio campo.