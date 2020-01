Buona la prima per il "Trofeo Bar ristoro la casa del Ciclista" a Pian di Massiano

Circa 150 cicilsti hanno preso parte, domenica 19 gennaio, alla prima edizione del “Trofeo Bar ristoro la casa del Ciclista" presso la pista ciclabile di Pian di Massiano. La gara è stata organizzata dalla società Forno Pioppi Fortebraccio asd, con il patrocinio del Comune di Perugia.

La competizione, riservata ai ciclisti dai 6 ai 65 anni appartenenti alle categorie (maschili e femminili) Elite/under 23, juniores, Allievi esordienti, G1/g6, Master (fci ed enti), ha visto le partenze ad intervalli, per fasce di età. La manifestazione si è svolta internamente ed esternamente alla pista ciclabile, in un percorso divertente, impegnativo e caratteristico per la zona. Presenti alla manifestazione, tra gli altri, il campione europeo Massimo Folcarelli e la campionessa italiana esordienti.

Addetti al settore e semplici frequentatori del percorso verde hanno particolarmente gradito l’iniziativa.

Il percorso è stato molto apprezzato anche dal punto di vista tecnico dagli stessi partecipanti proprio per la sua spettacolarità. La manifestazione si è conclusa con il classico pasta party e con le premiazioni finali del Tu-Circuito ToscoUmbro di 11 prove, scegliendo proprio la sede del Bar Ristoro “La casa del Ciclista” per la tappa conclusiva e di chiusura del programma, alla presenza dell’assessore allo sport e commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli.