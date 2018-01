Serie A1, i Block Devils sfidano in casa la quarta forza della Superlega: sarà battaglia per la vittoria

Allenamento pomeridiano il primo gennaio e allenamento pomeridiano oggi per i Block Devils del presidente Sirci che, subito dopo il brindisi di Capodanno, sono tornati prontamente al lavoro per preparare a dovere il doppio turno casalingo che apre il nuovo anno giovedì 4 gennaio con Verona e domenica 7 gennaio con Piacenza.

Deve difendere la prima posizione in classifica Perugia che ha cominciato alla grande il girone di ritorno espugnando sabato scorso Padova al termine di un match di grande intensità. Ora per capitan De Cecco e compagni due sfide tra le mura amiche contro due formazioni assolutamente da prendere con le molle e da affrontare con concentrazione e determinazione.

C’è solo la Calzedonia Verona, restando alla stretta attualità, nei pensieri dei Block Devils. Bernardi ed il suo staff stanno studiando con minuzia di particolari la compagine scaligera quarta forza della Superlega (con una partita in meno), formazione quadrata ed in grande forma sconfitta solo tre volte in campionato e dalle squadre che la precedono in classifica.

Nikola Grbic, ex tecnico bianconero ed ora sulla panchina gialloblu, ha trasmesso la sua impronta tecnica e caratteriale alla Calzedonia che, nonostante l’assenza per tutto il girone d’andata dell’opposto titolare Djuric, ha trovato nello sloveno Stern un validissimo sostituto ed ha giovato anche della grande crescita del giovane azzurro Spirito in cabina di regia.

Se i centrali Birarelli (altro ex), Pajenk e Mengozzi sono una garanzia per la Superlega, è in posto quattro che Verona cala i suoi assi principali con l’americano Jaeschke, il canadese Maar e l’iraniano Manavinezhad che si giocano due posti da titolari, senza dimenticare la regolarità che garantisce Marretta. A chiudere tutto ci pensa Pesaresi, rientrato alla base scaligera dopo un anno a Civitanova e padrone della seconda linea di Grbic.

Cliente di quelli ostici per i Block Devils che hanno ripreso al completo l’attività al PalaEvangelisti consci che dopodomani (si comincia alle ore 20:30) sarà battaglia, che molto si deciderà al servizio (arma principale di entrambe le formazioni) e che limitare a muro il gioco veloce di Spirito avrà grande importanza nell’economia della sfida.

Sempre attive le prevendite dei biglietti per i due match casalinghi di inizio 2018 dei Block Devils, attesi giovedì 4 gennaio alle ore 20:30 dalla sfida al PalaEvangelisti con la Calzedonia Verona e domenica 7 gennaio alle ore 18:00 da quella con la Wixo LPR Piancenza, valide per la seconda e terza giornata di ritorno di Superlega.

Prevendite presso l’outlet della Sir Safety System (Santa Maria degli Angeli, Via dei Fornaciai 9) dal martedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ed il sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 (esclusi i giorni festivi), on-line direttamente dal sito internet www.bookingshow.it e nei punti vendita bookingshow abilitati.