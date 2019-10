Benevento-Perugia 1-0, Oddo: "Gara equilibrata, l'esperienza ha fatto la differenza"

È un Massimo Oddo deluso quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta del suo Perugia a Benevento, ma il tecnico difende comunque la squadra incappata nel secondo ko esterno di fila dopo quello in casa dell'Empoli: “Certamente non abbiamo fatto una buona partita - ha detto il tecnico biancorosso - e non abbiamo avuto la pazienza che dovevamo avere. C'è mancata un po' di personalità e il coraggio, abbiamo perso la gara sul livello della malizia, della scaltrezza e dell'esperienza. È stata una partita equilibrata, il Benevento ti fa giocare male e sa leggere i momenti del match”. Poi il discorso si sposta su Falcinelli, ancora in ombra e lontano da una buona intesa con Iemmello: “Non mi sembra che gli altri hanno fatto molto meglio e tutta la squadra oggi era in palla, è stata una gara tosta contro un avversario esperto e fisico. Lavoreremo per trovare un'intesa migliore”. Rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nella ripresa: “Paradossalmente l'uomo in meno li ha portati a chiudersi, leggendo bene il momento della gara, e noi non abbiamo avuto la necessaria pazienza né la velocità di circolazione, allargando poco il gioco e non riuscendo così a trovare il varco giusto. Nessuna tragedia comunque, abbiamo perso contro una della squadra più forte del campionato e dobbiamo lavorare per migliorare”. Nessuna polemica con l'arbitro: “Sono umani e possono sbagliare,non mi piace parlare di loro e preferisco concentrarmi sui ragazzi. Dispiace magari per le perdite di tempo e per il raccattapalle che non ti ridà il pallone”.

