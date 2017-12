L'esonero a Perugia arriva alla Fine dell'Anno: "tagliato" il coach della Valdiceppo che milita in serie B di basket

L'esonero di Fine dell'Anno. Capita anche questo nel variegato mondo dell sport perugino. Stavolta a far discutere è il basket: la più importante squadra del capoluogo che, milia in serie B, npon sarà più allenata dal tecnico eugubino Pierotti che in due anni e mezzo ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie C e alla salvezza in quello di serie B. "La difficile situazione della squadra, la necessità di operare un cambiamento per richiamare tutti alla proprie responsabilità ci ha spinto ora a percorrere strade diverse" scrive la società "Ringraziamo Paolo Pierotti per quanto ha fatto per questi ragazzi, per questa Società e per tutta BA, augurandogli il meglio per il futuro, sapendo con certezza di averlo comunque sempre al nostro fianco. Ripartiremo dal 2 gennaio con un nuovo allenatore, che avrà il compito di dare una spinta importante verso l’obiettivo della permanenza in Serie B, che rimane prioritario per il movimento e per tutti noi. Sappiamo bene che è un compito non facile, che la situazione è di emergenza, ma manca tutto il girone di ritorno prima della conclusione delle stagione e questa squadra non può aver dimenticato il suo DNA, quell’orgoglio e quella capacità di non mollare mai che l’hanno sempre contraddistinta". La società ha lanciato anche un appello ai propri tifosi: "Chiediamo di rimanerci vicini in questo momento delicato e di continuare a sostenere i ragazzi con la stessa energia e lo stesso entusiasmo di sempre".