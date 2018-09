Giovani talenti in campo: presentata la nuova stagione della Basket Academy: "Puntiamo in alto"

Presentata la nuova stagione sportiva 2018/2019 delle società del gruppo Basket Academy e della prima Squadra Valdiceppo, questa mattina a Palazzo dei Priori. Presenti il Sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, il presidente del comitato regionale FIP Mario Capociuchi e tutti i dirigenti del gruppo: Paola Gionangeli: Presidente Valdiceppo, Giulio Agostinelli: Presidente Pontevecchio, Edoardo Casuscelli: Responsabile settore giovanile, Fabio Preda: Direttore Sportivo, Responsabile comunicazione interna, Francesco Diotallevi: Responsabile marketing e comunicazione esterna, Lorenzo Negrotti: Responsabile minibasket e progetti scuola, Anna Agostinelli: Responsabile segreteria e coordinamento generale attività.

Basket Academy, nasce nel 2004, è presente sui territori di Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e tutte le zone limitrofe. E’ una realtà molto importante e strutturata in tutto il territorio che conta quasi 500 iscritti con iscrizioni in costante crescita, tra il settore giovanile e il minibasket.

Per la stagione 2018/2019 la prima squadra “Valdiceppo Basket”, dopo un anno molto intenso e combattuto che purtroppo l’ha vista retrocedere dalla serie B nazionale, disputerà con grande voglia di riscatto il campionato di C Gold (girone Marche Umbria Abruzzo).

I gruppi giovanili invece indosseranno la maglia della “Pontevecchio Basket”: l’Under 18 Eccellenza disputerà il campionato giovanile nazionale più importante d’Italia, sfidando team di tutta la penisola, mentre l’Under 16 Eccellenza parteciperà al campionato di categoria Umbria-Marche.

Da non dimenticare anche gli oltre 20 gruppi che dall’under 15 ai pulcini (4 anni) del minibasket popolano tutti i pomeriggi il palazzetto di Ponte San Giovanni ed il Cva di Ponte Valleceppi, costituendo una base fondamentale per la crescita del movimento e della società stessa.

In apertura di incontro l’assessore Fioroni ha rivolto l’auspicio che Basket Academy diventi lo strumento per riportare il grande basket a Perugia come fu ai tempi dell’Italcable. Certamente l’eredità è di quelle pesanti, ma mettendo in campo, oltre alla tecnica, tanta grinta e determinazione nulla è impossibile. Fioroni, appassionato di basket da sempre, ha evidenziato che questo sport ha il merito di saper insegnare quanto sia importante giocare di squadra per ottenere risultati.

Il sindaco Andrea Romizi ha detto di essere rimasto molto colpito soprattutto dallo spirito che il gruppo è riuscito a creare all’interno di Basket Academy: “si vede che prima di tutto riuscite a divertirvi insieme e credo che questo sia il segreto per fare bene. Oltre al fatto di puntare sui giovani, che sono la nostra speranza per il futuro”.

Il coach della Valdiceppo, Salvatore Formato, ha sottolineato che lo staff ha deciso di costruire un roster composto da persone serie ed affidabili perché dovranno essere di buon esempio per i giovani, soprattutto dal punto di vista umano. La squadra, in ogni caso, è valida ed è al lavoro per costruire un gruppo affiatato che sia in grado di presentarsi pronto all’appuntamento col campionato C gold, al via la prossima settimana.

“Quest’anno la squadra si è molto rinnovata sia nel management che per quanto riguarda gli atleti - spiega Giulio Agostinelli, Presidente Pontevecchio nonché storico punto di riferimento del basket umbro – c’è davvero tanta voglia di risalire presto ad alti livelli e stiamo lavorando per farlo”.

“Come sempre l’attenzione di tutto il mondo Basket Academy è orientato allo sviluppo dei nostri ragazzi e del nostro settore giovanile - aggiunge Fabio Preda, Direttore Sportivo, Responsabile comunicazione interna – perché il talento in Umbria c’è e va coltivato in un ambiente sano e professionale stimolando la grande passione che i nostri conterranei hanno per questo splendido sport”.