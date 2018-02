Serie A di rugby, la Barton Cus Perugia perde contro la Primavera e sprofonda in classifica

Barton Cus Perugia - Primavera 5-16 (5-13 dpt)

Barton Cus Perugia: Masilla, Vizioli, Franzoni, Pettirossi T., Battistacci, Bigarini (38' pt Gioè), Paoletti, Bellezza M., Steri, Balucani, Delorenzi, Mazzanti, Bello (38' st Tesorini), Pettirossi M., Cecchetti (32'pt Macchioni). A disp.: Khayari, Sonini, Bellezza, Betti, Salvadori. All.: Speziali e Fastellini.

Primavera: Alegiani, Marigo (23'st Martelletti), D'Ottavio, Martelli, Alessi, Riitano, Kemoklidze. Belloni, Falcini (20'st Randazzo), Borsetti (23'st Mazza), Custureri (16'st Serini), Lavini, Belcastro (23'st Di Resta), Venturoli E. (1'st Venturoli C.), Serafino (1'st Dinacci, 20'st Risi). All.: Leonardi.

Arbitro: Daniele Odoardi (CH)

Marcatori - Pt: 10' cp Riitano (0-3), 12' m Alessi tr Riitano (0-10), 14' cp Riitano (0-13), 34' m Mazzanti (5-13). St: 38' cp Riitano (5-16).



PERUGIA - La Barton Cus Perugia perde contro la Primavera per 5-16 dopo aver disputato una brutta partita, complice anche un campo reso pesante dalla fitta pioggia. L'unica azione andata a buon fine dai biancorossi è stata la meta realizzata da Lorenzo Mazzanti al 34' del primo tempo.

"Noi non siamo stati mai efficaci", commenta il team manager del Perugia, Carlo Gagliardoni. "Non abbiamo mai messo in pericolo - prosegue - la loro difesa. La Primavera è una squadra ben organizzata mentre noi non ci siamo mai imposti, abbiamo subito il loro gioco. In campo si è vista solo qualche buona azione individuale ma niente di più. D'altronde - sottolinea Gagliardoni - questo è stato il risultato di una scarsa affluenza agli ultimi allenamenti e di qualche infortunio".

Ora il campionato osserverà un'ulteriore sosta in vista degli impegni della Nazionale italiana per il Sei Nazioni. La Barton Cus Perugia ritornerà in campo domenica 4 marzo in casa del Tkgroup Torino per la partita valida per la quarta giornata di andata del campionato nazionale di rugby di serie A maschile, seconda fase poule 3.

Gli altri risultati: Gran Sasso - Cus Torino 13-26, TKGroup Torino - Pro Recco 20-17.

Classifica: TKGroup Torino 13, Cus Torino 11, Pro Recco 10, Primavera e Barton Cus Perugia 5, Gran Sasso 1.