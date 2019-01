La prima volta della Bartoccini Gioiellerie Perugia in Coppa Italia

Archiviata la pratica Sassuolo con una brillante vittoria per 3-1 in casa delle modenesi, la Bartoccini Gioiellerie Perugia si tuffa, per la prima volta nella sua storia, nella Coppa Italia di serie A2. L’aver concluso il girone di andata prima in classifica le ha consentito di evitare le qualificazioni e di passare direttamente ai quarti di finale per affrontare domenica 13 gennaio, al PalaBarton (fischio d’inizio alle ore 17), in gara secca, la Itas Città Fiera Martignacco. Le friulane lo scorso 12 dicembre, negli ottavi di finale, hanno battuto per 3-0 il Barricalla Cus Torino e domani pomeriggio contenderanno alle perugine il passaggio alle semifinali che si giocheranno, sempre in gara unica, il 23 gennaio. Le altre gare dei quarti vedranno gli scontri tra Soverato e Sassuolo, Marignano e Orvieto, e Mondovì contro Trento.

Per la gara di domani, per quanto riguarda le formazioni, Fabio Bovari dovrebbe confermare la diagonale Demichelis/Smirnova. In posto quattro Pietrelli e Pascucci mentre al centro Lapi e una tra Kotlar e Casillo. Libero Eleonora Bruno. Marco Gazzotti dovrebbe far scendere in campo Gennari in regia, Sunderlikova opposto, Caravello e Dhimitriadhi in banda, Martinuzzo e Molinaro al centro, De Nardi libero.