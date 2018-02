Serie B - PERUGIA - PALERMO ...Regalo prezioso per il Perugia: in arrivo Diamanti

Diamanti - Perugia. Un matrimonio che potrebbe farsi entro brevissimo tempo. Anzi entro poche ore. Alessandro Diamanti, infatti, potrebbe scegliere l'offerta fattagli dal presidente perugino Santopadre. Il fantastista classe 1983 desiderebbe tornare a giocare e l'offerta del club biancorosso sembrerebbe averlo allettato molto. Il contratto lo legherebbe ai colori biancorossi fino al giugno di quest anno con l'opzione per il prossimo. ù

Nella trattativa sembra abbia inciso molto la voglia del giocatore di tornare a giocare in Italia e mettersi alla prova in un campionato complicato come quello di serie B. Diamanti è attualmente svincolato dopo la rescissione dal Palermo e per il Grifo rappresenterebbe una buona occasione per riprendere ad assaporare il rettangolo verde dopo mesi di stop. Entro la serata di oggi dunque potrebbe arrivare l'ufficialità.