Autodromo dell'Umbria, pubblicate le date delle gare auto e moto 2020

Si trova pubblicato on line all’interno del sito istituzionale www.autodromomagione.com il calendario agonistico con le date delle competizioni auto e moto che si correranno all’Autodromo dell’Umbria nel 2020.

Come nell’anno appena concluso, punto di forza dell’anima agonistica del Borzacchini saranno le gare auto dei trofei “all in Magione”, ovvero la BMW 318 Racing Series, la Formula Libera e il Trofeo Italia Storico, categorie pensate per le diverse tipologie di amanti della guida in pista. A queste si affiancherà il Trofeo 850, che si corre con le omonime monoposto costruite e portate in gara tra gli anni ’60 e ’70.

Non mancheranno poi i consueti appuntamenti con l‘Individual Races Attack, una tipologia di competizione che trova consensi fra gli abituali frequentatori delle gare in montagna (ma non solo), uno a marzo in apertura di stagione e uno a novembre. Assieme a quest’ultimo, la classica e ormai istituzionale Due Ore Autostoriche di Magione.

Spazio anche alle due ruote a Magione, e due ruote di alti livello: in collaborazione con la Federazione Italiana Motociclismo, infatti, il mese di Giugno vedrà il gradito ritorno del Meeting in Pista FMI (con il Moto Club Racing Terni) e il prestigioso CIV Junior, campionato tricolore di velocità per i giovanissimi centauri del vivaio nazionale.

Ultimo, ma non ultimo, anzi, in apertura di stagione l’evento benefico Sport Therapy Day, alla sua seconda edizione. Un momento di condivisione e festa all’insegna della solidarietà verso le persone che vivono la sofferenza della malattia oncologica, che vuole regalare una giornata di motori e divertimento ambientata all’Autodromo dell’Umbria. Organizzata dalla campionessa automobilistica italiana Deborah Broccolini, la seconda edizione dello Sport Therapy si svolgerà domenica 8 Marzo 2020.

Nel frattempo le consuete attività di prove libere riprenderanno da sabato 11 Gennaio.