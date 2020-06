Autodromo dell'Umbria, tra i primi in Italia a riaprire i cancelli: si corre domenica 28 Giugno

L'Umbria è stata una delle regioni più virtuose nella gestione dell'emergenza sanitaria nazionale che ha visto chiusure forzate, distanziamento sociale e la necessità di rivedere tutte le modalità di svolgimento della vita pubblica. Ecco perché a Magione, l'impianto motoristico "Mario Umberto Borzacchini" sarà tra i primi in Italia a riaccendere i motori per le gare automobilistiche. Lo farà il prossimo 28 Giugno, quando in pista ritorneranno i piloti dell' Individual Races Attack, assieme al Trofeo Italia Storico e alla Formula Libera.

A porte chiuse

Per rispettare con rigore le norme di sicurezza di contenimento del contagio previste dai dpcm straordinari, le competizioni del 28 Giugno non consentiranno l'accesso al pubblico. Gli appassionati dovranno dunque attendere ancora per tornare a gustare dal vivo le sfide del Borzacchini (altre gare sono in programma a Luglio e una new entry ad Agosto), ma potranno comunque rimanere aggiornati attraverso i canali social Facebook e Instagram dell’Autodromo dell’Umbria.