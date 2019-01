TENNIS-Australian Open junior, Francesco Passaro lotta ma cede al terzo set

Francesco Passaro si arrende al terzo set di un combattuto match di debutto nel main draw degli Autralian Open junior.. L'azzurrino portabandiera dello Junior Tennis Perugia, cede dopo una partita equilibratissima al mancino sudcoreano Seon Yong Han bravo ad imporsi in rimonta (36 63 75).

C'è molto rammarico per il talento perugino, che dopo aver vinto il parziale d'apertura, nel terzo set si è trovato avanti 4-1 e 5-4, ma ha dovuto lasciare campo alla maggiore incisività dell'avversario, avanti nel ranking mondiale di ben 20 posizioni (nr. 40 contro nr. 60). Più vincenti nel corso della gara per Francesco (26 a 23) ma anche un saldo negativo col servizio (2 aces e ben 6 doppi falli, 4 aces e 2 doppi falli per Han).

Una sconfitta che servirà senza dubbio per incamerare esperienza ad altissimo livello, in un proscenio a dir poco emozionante, e ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. Passaro adesso è atteso dal debutto nel tabellone di doppio, dove è in gara insieme al sanremese Matteo Arnaldi. I due sfideranno all'esordio la coppia britannica formata da Jacob Fearnley (che Francesco conosce bene avendolo incontrato già alle 'quali' degli ultimi Us Open a New York) e da Connor Thomson. Il match è in programma nella domenica mattina italiana (quinta sfida sul campo 12 dove le partite inizieranno domenica notte alle ore 1).

--