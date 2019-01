Australian Open dopo il grande Cancellotti, un altro perugino inizia a farsi strada nel tennis che conta

Si chiude l'indimenticabile esperienza australiana del 2019 per Francesco Passaro. L'azzurrino classe 2001, portacolori dello Junior Tennis Perugia ed allenato da sempre dal Maestro Roberto Tarpani, dopo il ko nel primo turno del Main Draw di singolare viene sconfitto anche all'esordio in doppio insieme al sanremese Matteo Arnaldi. I due interessanti prospetti italiani, cedono con un doppio tie-break (a 4 il primo, a 1 il secondo) al cospetto dei britannici Jacob Fearnley e Connor Thomson.

Di sicuro si è trattato di un punto di partenza di rilievo per cercare di proseguire la stagione a tutta, Francesco adesso dovrà continuare con entusiasmo e dedizione sulla strada intrapresa per ripresentarsi agli appuntamenti del 2019 con ulteriore consapevolezza dei propri mezzi. Resta sicuramente un pizzico di rammarico per il ko nel singolare contro il sudcoreano Seon Yong Han bravo ad imporsi in rimonta (36 63 75); Francesco infatti dopo aver vinto il primo parziale si era trovato in vantaggio in quello decisivo prima per 41 e poi per 54.

Ma ora occorre subito voltare pagina, con la soddisfazione per aver preso parte al primo 'major' da protagonista in carriera (Passaro lo scorso settembre aveva partecipato alle 'quali' degli Us Open juniores a New York) ed al tempo stesso con la voglia di migliorare.