Coronavirus, annullato il Torneo Minirugby “Città di Perugia” del 24 Maggio

Il Coronavirus continua a fermare lo sport. E' notizia di queste ore, infatti, l'annullamento della 12° edizione del Torneo Minirugby “Città di Perugia”, fissata al 24 maggio prossimo.

Lo annuncia la società organizzatrice la Rugby Perugia Junior, con una nota piena di rammarico per una manifestazione che da 12 anni rappresenta il clou della stagione del Minirugby biancorosso e uno degli appuntamenti più sentiti del settore a livello nazionale.

"Saranno gli sviluppi prossimi futuri della situazione sanitaria nazionale a darci indicazioni sulla possibilità di un rinvio entro il 2020 o se si tratta di un arrivederci all’anno prossimo" - spiegano i responsabili di RPJ, che attendevano quest'anno il pienone di iscritti: "basti pensare che già da metà febbraio, prima dell’esplosione della crisi, le iscrizioni erano già di fatto chiuse con un sold out completo per le categorie Under 8, 10 e 12 e con ancora pochissimi posti disponibili nelle altre, per un totale di partecipanti previsti superiore alle 2000 unità, con il tetto delle 100 squadre già superato e la presenza di molti Club provenienti, quest’anno più che in passato, dalle regioni del Nord".

Tra le società già iscritte alle quali va il ringraziamento del Rugby Perugia Junior e un augurio di rivdersi preso per una grande "mischia", i Club Rugby Dosson (TV), Udine Rugby, Ospitaletto Rugby (BS), Gussago Rugby (BS), Oltremella Rugby (BS), Cus Ferrara, Rugby Carpi (MO), Formiche Pesaro (PS), Lions Amaranto Livorno, Nea Ostia (RM), Ciampino Rugby Old (RM), Pol. Fiumicino (RM), X Roma Rugby, Civitavecchia Centumcellae (RM), Fiamme Oro Roma, Pol. Lazio Junior (RM), Città di Castello (PG), Magione Rugby (PG), Foligno Rugby (PG), Rugby Perugia Junior, Pol. L’Aquila Rugby, Pol. Paganica (AQ), IV Circolo Benevento, San Giorgio del Sannio (BN).