Grifo, prosegue il “progetto Nesta”: ufficializzato il nuovo contratto e lo staff tecnico

Come aveva già annunciato il Presidente Santopadre qualche giorno fa, il Perugia calcio ha ufficializzato il prolungamento del contratto per Alessandro Nesta fino al 30 giugno 2019 e la composizione dello staff tecnico:

La Società AC Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Alessandro Nesta fino al 30 giugno 2019.

Mister Nesta si avvarrà della collaborazione di:

Lorenzo Rubinacci – Vice allenatore

Francesco Vaccariello – Preparatore atletico

Massimo Lo Monaco – Collaboratore tecnico

Vincenzo Benvenuto – Preparatore dei portieri

​Nonostante il finale di stagione deludente, la società rinnova la fiducia all'ex difensore, soprattutto per ripartire nel migliore dei modi nel cosiddetto "anno zero" che Santopadre ha annunciato. Aspettando la "ripulita" della rosa, fra poche settimane inizierà la campagna acquisti mirata per soddisfare nel migliore dei modi il mister. Per quanto riguarda lo staff la novità è nome di Vincenzo Benvenuto come preparatore dei portieri, a discapito di Andrea Mazzantini.

Tralasciando il calciomercato che prenderà il via fra poche settimane, si attende solo l’ufficialità per quello che sarà il luogo e le date del ritiro di questa estate. In ballo c’è il ritorno in Trentino oppure l’opzione “ravvicinata” del Terminillo.