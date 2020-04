Buon Compleanno campione!

21 aprile 1927, 21 aprile 2020 . Novantatrè anni di passione per le due ruote, tante battaglie e tante vittorie per Remo Venturi, il campione spoletino che oggi festeggia il suo compleanno. Due volte vice campione mondiale, 1959 e 1960, ventitrè podi iridati in sella alla MV Agusta 500, cinque volte campione italiano, un successo nella Milano Taranto e uno nel motogiro d’Italia. Un curriculum sportivo invidiabile quello del grande Remo che ancora oggi conserva intatta la passione per le due ruote.

Avremmo voluto stargli vicino, come è avvenuto negli anni precedenti, per brindare insieme a questo “giovanotto” grande campione in moto e nella vita, ma ci accontentiamo di un grande affettuoso abbraccio virtuale.

Festeggiamo allora idealmente con lui e con tanti altri cari amici queste numerose primavere e ricordiamo questo suo ambìto traguardo/compleanno a tutti quelli che lo conoscono anche di fama perché sono le persone come Remo Venturi che hanno fatto grande lo sport motoristico del nostro paese e che ora ci inducono ad essere fieri di essere Italiani.

E allora, caro Remo, insieme a tutto gas per correre forte, più forte del virus, e per avviarsi verso un futuro pieno di speranza.



