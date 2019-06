Balzaretti ospite d'onore al 'Gran Galà del Calcio Umbro'. E quante stelle sul palco

Grandi nomi e anche un po' di Grifo questa sera all’hotel “Alla Posta dei Donini” in località San Martino in Campo a Perugia, dove alle ore 21 andrà in scena il “Gran Galà del Calcio Umbro” con ingresso libero. Nell'ambito dell'iniziativa - organizzata dall'agenzia giornalistica Infopress con l’associazione “I Love Norcia”, l’associazione onlus “Insieme”, e il patrocinio di Coni, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia - verrà consegnato un riconoscimento anche a Marcello Pizzimenti, dirigente del Grifo. Premi anche per Paolo Tagliavento, vicepresidente derlla Ternana, e per il figlio d'arte Gabriele Marchegiani, 23enne portiere del Gubbio.

QUANTE STELLE - La novità è l’istituzione del Premio “Ernesto Bronzetti” voluto d’intesa con la famiglia dell’indimenticabile manager ternano che ha legato la sua operatività a professionisti di primissimo livello: il premio verrà consegnato all’ex giocatore Federico Balzaretti. Il tecnico Eugenio Corini che ha riportato dopo 8 anni il Brescia in Serie A, riceverà il premio “Umbria e Norcia nel Cuore”, così come Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, e l’ex calciatore Lorenzo Minotti, oggi opinionista di Sky. Il premio “Giancarlo Brugnoni” verrà consegnato ad Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo Italiano. A Marina Presello, giornalista di Sky, andrà il Premio giornalistico “Angelo Marinangeli”.

TOP 11 - Nel corso della serata verranno inoltre premiati i migliori giocatori dei campionati dilettantistici attraverso una Top 11 da cui uscirà il giocatore simbolo della stagione, con il miglior allenatore e l’arbitro. Ci saranno prestigiosi riconoscimenti nazionali.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!